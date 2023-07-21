«Витебск» — «Энергетик»: прогноз Николая Ходасевича на матч Кубка Беларуси

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Кубка Беларуси «Витебск» — «Энергетик».
Ставка: проход «Витебска» за 2.18.
«Витебск» в Первой лиге долго вкатывался в сезон – четыре поражения на весеннем отрезке при задаче вернуться в элиту сильно настораживали. Но потом команда разбежалась. Сегодня имеет серию из восьми побед подряд в лиге, пять очков отставания от лидирующего дзержинского «Арсенала».
«Энергетик» попал в замес с договорными матчами – сегодня в Высшей лиге на последней строчке с минусом 10 очков. Борьба за выживание – главная цель на вторую половину сезона.
«Студенты» идут фаворитами в дуэли. Думается, это хороший шанс заиграть хороший коэффициент на проход хозяев. Они в отличной форме, играют дома, максимально мотивированы – могут затащить эту встречу. Моя ставка: проход «Витебска», — сказал Ходасевич.
Экспресс с коэффициентом 5.38.
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