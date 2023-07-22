«Урал» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – ЦСКА в 1-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«ЦСКА отправляется в Екатеринбург в гости к Виктору Гончаренко и Григорию Иванову и, соответственно, в гости к «Уралу». В прошлом сезоне ЦСКА тоже начинал с «Уралом», правда, дома, и тогда он одержал победу со счётом 2:0. Получился очень лёгкий матч для ЦСКА. Сейчас мы видели армейцев в матче за Суперкубок – тяжеловато команда выглядела, хотя моментов создала больше, чем «Зенит», и, конечно, по основному времени была ближе к победе. Но вот не удалось одержать победу в серии пенальти. Травму получил Дивеев — у него повреждение. На уколах играет Мойзес. Мы видим, что и другие футболисты не совсем в оптимальных кондициях. Поэтому тяжело придётся ЦСКА.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В каком состоянии «Урал» — предсказать и предугадать сейчас очень непросто. У «Урала» было несколько контрольных матчей, но по ним тоже вряд ли какие-то супервыводы можно сделать. ЦСКА играет в очень плотный футбол и мало что позволил создать «Зениту», который действовал на очень низких скоростях. Я думаю, что если «Урал» скорости не включит, то проблемы в атаке у екатеринбуржцев могут быть. Но ЦСКА сам в атаке, может быть, что-то и реализует, а может быть, и нет.

Я думаю, что будет очень плотный, вязкий футбол. Начинать с негативного результата не хочется ни тем, ни другим, поэтому мой прогноз на матч – «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.7», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.15.

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