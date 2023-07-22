«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 9.00
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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин».
Ставка: победа «Локомотива» 2:0 за 9.00.
«Локомотив» в этом матче выглядит однозначным фаворитом. Такой группой атаки, какая есть у железнодорожников, в чемпионате России сейчас не может похвастаться практически никто. А у «Рубина» с его не самой надёжной линией обороны крайне мало шансов зацепиться за очки на старте сезоне», — сказал Бубнов.
МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экспресс с коэффициентом 6.15.
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