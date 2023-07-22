«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 9.00

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: победа «Локомотива» 2:0 за 9.00.

«Локомотив» в этом матче выглядит однозначным фаворитом. Такой группой атаки, какая есть у железнодорожников, в чемпионате России сейчас не может похвастаться практически никто. А у «Рубина» с его не самой надёжной линией обороны крайне мало шансов зацепиться за очки на старте сезоне», — сказал Бубнов.

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