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«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 9.00

«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 9.00
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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: победа «Локомотива» 2:0 за 9.00.

«Локомотив» в этом матче выглядит однозначным фаворитом. Такой группой атаки, какая есть у железнодорожников, в чемпионате России сейчас не может похвастаться практически никто. А у «Рубина» с его не самой надёжной линией обороны крайне мало шансов зацепиться за очки на старте сезоне», — сказал Бубнов.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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