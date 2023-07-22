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«Урал» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

«Урал» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.98.

«Урал» и ЦСКА встретятся в 1-м туре российского чемпионата. Не совсем ясно, в какой форме подходят клубы к старту сезона. Так что нелегко спрогнозировать тут фаворита.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА на прошлых выходных уступил «Зениту» в Суперкубке, доиграв с ним до серии пенальти. Мне было не так понятно, сыграли ли армейцы на пределе своих возможностей, либо же питерцы играли вполсилы. Так что всё равно сложно судить о форме подопечных Федотова.

Товарищеские матчи у ЦСКА тоже были неровными – и разгромные поражения «Динамо», и крупная победа «Нефтехимика». Не думаю, что по этим матчам что-то можно сказать про нынешнее состояние армейцев. Новые игроки тоже пока могли не успеть адаптироваться к новому клубу.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Урал» мы в официальных матчах вообще еще не видели. Пару товарищеских игр клуб провёл летом, но там тоже сложно о чём-то судить. В прошлом сезоне екатеринбуржцы какое-то время играли очень прилично, долго не уступали. Но потом подопечные Гончаренко всё-таки «посыпались» и почти опустились в зону вылета.

В общем, я тут не вижу очевидного фаворита. Если судить по игрокам и по прошлому сезону, то предпочтительнее для ставки тут всё же выглядит ЦСКА. Так что я склоняюсь к успеху гостей», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.15.

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