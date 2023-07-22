«Локомотив» — «Рубин»: ставка Романа Павлюченко на игру 1-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.82.

«Локомотив» сыграет дома с «Рубином» в рамках 1-го тура РПЛ. Казанцы только вернулись в РПЛ, намерены сразу набрать три очка. Однако, на мой взгляд, «Локомотив» сейчас окажется сильнее.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив» подходит к новому сезону в неплохой форме. Клуб победил в трёх из пяти своих товарищеских игр. Еще по разу за этот период железнодорожники проиграли и сыграли вничью. Хотя стоит отметить, что равных по силе противников у подопечных Галактионова не было за это время.

В прошлом сезоне «Локомотив» был близок к вылету из РПЛ. Однако во второй половине розыгрыша чемпионата команда смогла кардинально изменить ситуацию. В том числе повлиял на это приход нового тренера и игроков. Летом больших трансферов команда не совершала, у нескольких футболистов закончились контракты, несколько игроков атаки и защиты пришли.

А вот для «Рубина» прошлый год был очень необычным. Команда участвовала в Первой лиге, из которой успешно смогла пойти на повышение. Правда, произошло это после ухода Леонида Слуцкого с поста тренера. Помог казанцам вернуться в РПЛ Рашид Рахимов.

Летом «Рубин» провёл четыре товарищеских матча, в которых дважды обыграл «КАМАЗ» (5:1) и «Крылья Советов» (2:1), а также уступил тем же «Крыльям» (0:1) и сыграл вничью с «Торпедо» (1:1).

Думаю, казанцы выдадут яркий первый матч в РПЛ. Команда точно не намерена бороться за выживание в лиге. Однако уровень «Локомотива» намного выше. Если Дзюба подойдёт к старту сезона в хорошей форме, его будет не остановить. Но даже и без него железнодорожники способны обыграть прошлогоднего участника Первой лиги. Ставлю на победу «Локомотива», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.15.

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