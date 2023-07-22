«Ахмат» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Грозном

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов».

Ставка: ничья за 3.70.

«Ахмат» и «Крылья Советов» проведут матч в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Сложно предсказать, в какой форме находятся команды. Хотя, судя по прошлому сезону, фаворит тут, кажется, очевиден.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ахмат» провёл очень сильный прошлый сезон. Особенно на фоне топовых соперников, как «Динамо» или «Локомотив», грозненцы выглядели очень уверенно, финишировали в топ-5. А вот «Крылья Советов», наоборот, удивили со знаком минус. Чуть не вылетели самарцы в Первую лигу, спасшись в последних турах.

Летом подопечные Осинькина провели больше товарищеских матчей, чем «Ахмат». Но от этого «Крылья Советов» тут фаворитами, конечно, не становятся. Думаю, клуб из Грозного всё равно активно готовился к новому сезону.

Конечно, «Ахмат» намерен повторить, а если получится, улучшить результат прошлого сезона. Однако и от «Крыльев Советов» стоит ожидать борьбы. Самарцы точно хотят исправиться за прошлый розыгрыш РПЛ. Так что я считаю, что тут соперники не определят победителя», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.15.

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