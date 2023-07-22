«Ахмат» — «Крылья Советов»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Ахмата» за 2.07.

«Ахмат» и «Крылья Советов» встретятся в 1-м туре РПЛ. Две перспективные команды, готовые побеждать. Но я тут больше склоняюсь к успеху хозяев поля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Клуб из Грозного провёл летом всего две товарищеские игры. И причём сильных соперников у подопечных Сергея Ташуева за это время не было – 1:1 с «Динамо» Махачкала и 4:2 с «Зенитом-2».

В прошлом сезоне РПЛ хозяева показали себя весьма неплохо. Клуб завершил сезон на пятой строчке, всего на пару очков отстав от «Ростова» и «Спартака». Ещё несколько побед – и «Ахмат» был бы даже в топ-3 турнира.

А вот «Крылья Советов» довольно неудачно провели сезон. Не помог команде перешедший в неё Сычевой. Клуб еле-еле сохранил прописку в РПЛ, финишировав на 12-й строчке, всего на пару очков опередив «Пари НН».

Летом самарцы провели пять товарищеских матчей, в которых по два раза победили и уступили, а также один раз сыграли вничью. Можно отметить противостояния подопечных Игоря Осинькина с «Рубином» (1:0 и 1:2), а также с «Уралом» (0:0).

В общем, я тут склоняюсь к успеху хозяев поля. Да, прошлый сезон – не всегда показатель. Наступает новый розыгрыш чемпионата. Однако «Ахмат» всегда был силён у себя дома. А вот в нынешней форме «Крыльев Советов» я немного сомневаюсь. Поэтому выбираю ставку – победа «Ахмата», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.15.

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