Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ

«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 2.18.

«Спартак» был великолепен при поддержке своих трибун в товарищеском матче с «Нефтчи». Особенно в первом тайме «Спартак» нёсся, подбирал, создавал. Подвела только реализация, тем не менее «Спартак» выиграл 2:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этом матче не будет Джикии и Соболева, но у «Спартака» есть новички, так что есть обширные варианты с точки зрения игры в центре поля и расстановки футболистов в атаке. Бич «Спартака» — оборона. Если Абаскалю удастся её наладить, то «Спартак» будет одним из фаворитов сезона.

«Оренбург» поменял тренера, но самое главное, что команда сумела сохранить состав – все лидеры остались. «Оренбург» — команда играющая, не сидящая в обороне.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» понесётся с первых минут вперёд. Мой прогноз – победа «Спартака» в первом тайме. Также я бы рассмотрел вариант с победой «Спартака» и тоталом больше 2.5», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 4.72.

Гендиректор ЦСКА: усиление у команды точно будут, трансферы стоит ждать.

Агент Тюкавина: не будем подписывать новый контракт с «Динамо» без опции выкупа.

Семак назвал победу «Зенита» над «Пари НН» непростой, но заслуженной.

Красно-белые нацелены на чемпионство:
«Спартак» — «Оренбург». Абаскаль угадал с трансфером Хесуса Медины
«Спартак» — «Оренбург». Абаскаль угадал с трансфером Хесуса Медины
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023