«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 2.18.

«Спартак» был великолепен при поддержке своих трибун в товарищеском матче с «Нефтчи». Особенно в первом тайме «Спартак» нёсся, подбирал, создавал. Подвела только реализация, тем не менее «Спартак» выиграл 2:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этом матче не будет Джикии и Соболева, но у «Спартака» есть новички, так что есть обширные варианты с точки зрения игры в центре поля и расстановки футболистов в атаке. Бич «Спартака» — оборона. Если Абаскалю удастся её наладить, то «Спартак» будет одним из фаворитов сезона.

«Оренбург» поменял тренера, но самое главное, что команда сумела сохранить состав – все лидеры остались. «Оренбург» — команда играющая, не сидящая в обороне.

«Спартак» понесётся с первых минут вперёд. Мой прогноз – победа «Спартака» в первом тайме. Также я бы рассмотрел вариант с победой «Спартака» и тоталом больше 2.5», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 4.72.

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