«Спартак» — «Оренбург»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург».
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.90.
«Спартак» и «Оренбург» встретятся в 1-м туре РПЛ. Думаю, фаворит тут очевиден. Красно-белые обязаны начинать сезон с виктории.
«Спартак» неровно провёл предсезонку, добился только одной победы над «Нефтчи» (2:0). В остальных матчах клуб не смог победить «Акрон» (0:2 и 1:1), а также сыграл вничью с «Торпедо» (2:2). Но состав у красно-белых всё равно очень приличный, есть новички. Также в хорошей форме находится Промес. Так что, думаю, подопечные Абаскаля готовы к новому сезону.
А вот «Оренбург» летом провёл больше матчей, за время которых ещё и не уступал. Хотя соперники у команды были не такие сильные. Так что сложно судить о нынешней форме коллектива.
В прошлом сезоне оренбуржцы выглядели очень прилично, смогли финишировать выше середины таблицы РПЛ. Важную роль в этом сыграл тренер Марцел Личка, которого после этого позвали в «Динамо». Теперь «Оренбургом» руководит Иржи Ярошик. Будет интересно посмотреть на то, как клуб с ним стартует в новом розыгрыше РПЛ.
Но я всё равно тут отдаю предпочтение «Спартаку». Клуб в прошлом сезоне был близок к финишу на втором месте. Сейчас красно-белые должны подойти к старту сезона только сильнее. Дома при своих фанатах коллектив обязан побеждать. Выбираю ставку — азиатская фора (-1) на «Спартак», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 4.72.
Гендиректор ЦСКА: усиление у команды точно будут, трансферы стоит ждать.
Агент Тюкавина: не будем подписывать новый контракт с «Динамо» без опции выкупа.
Семак назвал победу «Зенита» над «Пари НН» непростой, но заслуженной.
- 23 июля 2023
-
13:21
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00