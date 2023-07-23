«Спартак» — «Оренбург»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.90.

«Спартак» и «Оренбург» встретятся в 1-м туре РПЛ. Думаю, фаворит тут очевиден. Красно-белые обязаны начинать сезон с виктории.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» неровно провёл предсезонку, добился только одной победы над «Нефтчи» (2:0). В остальных матчах клуб не смог победить «Акрон» (0:2 и 1:1), а также сыграл вничью с «Торпедо» (2:2). Но состав у красно-белых всё равно очень приличный, есть новички. Также в хорошей форме находится Промес. Так что, думаю, подопечные Абаскаля готовы к новому сезону.

А вот «Оренбург» летом провёл больше матчей, за время которых ещё и не уступал. Хотя соперники у команды были не такие сильные. Так что сложно судить о нынешней форме коллектива.

В прошлом сезоне оренбуржцы выглядели очень прилично, смогли финишировать выше середины таблицы РПЛ. Важную роль в этом сыграл тренер Марцел Личка, которого после этого позвали в «Динамо». Теперь «Оренбургом» руководит Иржи Ярошик. Будет интересно посмотреть на то, как клуб с ним стартует в новом розыгрыше РПЛ.

Но я всё равно тут отдаю предпочтение «Спартаку». Клуб в прошлом сезоне был близок к финишу на втором месте. Сейчас красно-белые должны подойти к старту сезона только сильнее. Дома при своих фанатах коллектив обязан побеждать. Выбираю ставку — азиатская фора (-1) на «Спартак», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 4.72.

Гендиректор ЦСКА: усиление у команды точно будут, трансферы стоит ждать.

Агент Тюкавина: не будем подписывать новый контракт с «Динамо» без опции выкупа.

Семак назвал победу «Зенита» над «Пари НН» непростой, но заслуженной.