«Спартак» — «Оренбург»: ставка Александра Мостового на игру 1-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург».
Ставка: обе забьют за 1.79.
«Спартак» примет дома «Оренбург» в рамках 1-го тура российского чемпионата. Форма соперников сейчас неясна. Но класс игроков хозяев поля, конечно, выше. Не думаю, что подопечные Абаскаля потеряют очки в первом же матче нового сезона.
Пару дней назад «Спартак» победил в товарищеском матче с «Нефтчи» (2:0). Не думаю, что по этой игре можно о чём-то судить. Соперник не самый сильный, да и до этого красно-белые проводили неровные товарищеские поединки. «Оренбург» тоже провёл плотную предсезонку с зарубежными командами, которым, впрочем, не проигрывал. Но в большинстве встреч клуб играл вничью.
В прошлом сезоне оренбуржцы неплохо себя проявили. Однако после этого из клуба ушёл тренер Марцел Личка. Теперь «Оренбург» играет под руководством Иржи Ярошика. «Спартак» тоже в прошлом сезоне не подкачал. Хотя, сыграй клуб лучше в последних турах, мог бы выиграть серебро чемпионата.
В общем, «Спартак» на бумаге, конечно, выглядит фаворитом. Но я не думаю, что оренбуржцы так легко отдадут три очка в этом матче. Так что рискну и предположу, что голы тут будут от обоих соперников», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 4.72.
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