«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 2.70.

«Спартак» в матче с «Нефтчи» смотрелся очень хорошо, особенно в первом тайме, когда играл основной состав. Мозес и Промес на левом фланге плели кружева, разрывали оборону соперника. Если «Спартак» выйдет на игру с «Оренбургом» с такой же расстановкой, то левый край будет просто разрывать соперника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Оренбург» поменял тренера, но от атакующей игры команда не отойдёт, а будет играть с акцентом на атаку. В «Оренбурге» атакующая линия практически не изменилась, поэтому игра будет результативной. Джикия в этом матче не сыграет, так что «Оренбург» свой гол забьёт.

«Спартак» находится в хорошей форме, лёгкий, играет здорово. «Спартак» всё равно выиграет эту встречу, забив много голов», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 4.72.

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