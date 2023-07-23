«Сочи» — «Балтика»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Балтика».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Загадочный матч для меня. Нужно время, чтобы присмотреться к командам, понять их возможности. Пока только по трансферам можно делать какие-то выводы. У сочинцев произошло небольшое обновление, взят курс на омоложение, отказались от услуг нескольких ветеранов. Приобретения в основном в оборону, хотя взяли Ивана Игнатьева. Посмотрим, сможет ли он там раскрыться. Впереди ещё есть Джорджевич и Мелкадзе. Но все они не отличаются стабильностью, черногорец ещё и травматичен. На сборах очень результативно играл «Сочи», но контрольные матчи совсем не похожи на официальные. Здесь будет присутствовать давление, да и уровень сопротивления возрастёт. И снова многое будет зависеть от состояния Юсупова и Нобоа.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Игнашевич знает толк в обороне. Может, «Балтика» не покажет какой-то искромётной игры, но будет действовать максимально организованно. Защиту перед сезоном укрепили Жировым, который поиграл во Второй Бундеслиге. Взяли ещё и легионеров – в опорную зону и атаку. Но надо увидеть их в деле.

Думаю, «Балтика» будет действовать от обороны, сушить игру. «Сочи» постарается взломать. Если получится, то уже хозяева будут оберегать перевес. Голов много не жду – меньше 2.5. И тем и другим чрезвычайно важно начать сезон успешно – хотя бы не проиграть», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 4.72.

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