«Сочи» — «Балтика»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ 23 июля

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет за 2.05.

«Первый матч «Балтики» в РПЛ, с чем хочу её искренне поздравить. Непростой соперник достался для дебюта, дома южане играют неплохо. Но хочется верить, что Игнашевич и компания выйдут с хорошим боевым духом и покажут хорошую игру. К тому же в межсезонье купили немало сильных игроков. Думаю, что счёт будет не очень большим, но «Балтика» сможет как минимум не проиграть», — сказал Тихонов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 4.72.

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