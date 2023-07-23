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«Сочи» — «Балтика»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ 23 июля

«Сочи» — «Балтика»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ 23 июля
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет за 2.05.

«Первый матч «Балтики» в РПЛ, с чем хочу её искренне поздравить. Непростой соперник достался для дебюта, дома южане играют неплохо. Но хочется верить, что Игнашевич и компания выйдут с хорошим боевым духом и покажут хорошую игру. К тому же в межсезонье купили немало сильных игроков. Думаю, что счёт будет не очень большим, но «Балтика» сможет как минимум не проиграть», — сказал Тихонов.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Балтика
Калининград
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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