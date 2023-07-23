«Сочи» — «Балтика»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ 23 июля

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Балтика».
Ставка: «Балтика» не проиграет за 2.05.
«Первый матч «Балтики» в РПЛ, с чем хочу её искренне поздравить. Непростой соперник достался для дебюта, дома южане играют неплохо. Но хочется верить, что Игнашевич и компания выйдут с хорошим боевым духом и покажут хорошую игру. К тому же в межсезонье купили немало сильных игроков. Думаю, что счёт будет не очень большим, но «Балтика» сможет как минимум не проиграть», — сказал Тихонов.
Экспресс с коэффициентом 4.72.
Гендиректор ЦСКА: усиление у команды точно будут, трансферы стоит ждать.
Агент Тюкавина: не будем подписывать новый контракт с «Динамо» без опции выкупа.
Семак назвал победу «Зенита» над «Пари НН» непростой, но заслуженной.
- 23 июля 2023
-
15:00
-
14:00
-
13:21
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 июля 2023
-
19:00