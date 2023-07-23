«Сочи» — «Балтика»: ставка Александра Мостового на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Балтика».
Ставка: победа «Сочи» за 1.81.
«Сочи» и «Балтика» сыграют в рамках первого тура РПЛ. Непростой первый матч в чемпионате России для представителя Калининграда. Не думаю, что новичок лиги сходу заработает очки.
«Балтика» неплохо провела прошлый сезон Первой лиги. Клуб финишировал на второй строчке, всего в нескольких очках от лидирующего «Рубина». Причем подопечные Игнашевича легко могли бы и выиграть турнир, если бы не два поражения на финише сезона — 0:1 с «Рубином» и 1:3 с «Аланией».
Летом «балтийцы» провели три товарищеские встречи, в которых обыграли «Локомотив» (1:0) и «Ислочь» (5:0), а также уступили «Шиннику» (0:1). Но как я уже ни раз говорил, не стоит сильно отталкиваться от этих матчей. На старте сезона нас может ждать другая команда.
А вот «Сочи» не смог повторить результат позапрошлого сезона РПЛ. На этот раз клуб финишировал ниже середины таблицы. Хотя несколько приличных матчей в последние месяцы сочинцы выдали.
Летом подопечные Дмитрия Хохлова провели четыре товарищеские встречи, в которых обыграли «Ленинградец» (4:1), «Висту» (2:1) и «Енисей» (5:2), а также сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2).
Думаю, сейчас все будет решать опыт. Даже если взять «Рубин», то клуб вряд ли забыл, что такое Премьер-лига. А вот для «Балтики» это совершенно новый опыт. «Сочи» в этом плане намного легче. Так что я не думаю, что подопечные Игнашевича сходу смогут добиться виктории», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 4.72.
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