«Сочи» — «Балтика»: ставка Романа Павлюченко на матч 1-го тура чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Балтика».

Ставка: победа «Сочи» за 1.81.

«Балтика» начинает свой первый сезон в РПЛ выездной игрой с «Сочи». Клуб из Калининграда довольно боевой, может бороться за середину таблицы, но опыта у сочинцев всё-таки больше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Летом я видел «Балтику». Очень приличная команда у Игнашевича. Что говорить, если клуб в товарищеском матче смог обыграть «Локомотив» (1:0). А «Ислочь» калининградцы и вовсе разгромили — 5:0. Правда, «балтийцы» уступили «Шиннику» (0:1). В прошлом розыгрыше Первой лиги «Балтика» смотрелась очень уверенно и по праву вышла в РПЛ.

«Сочи» же мы давно знаем. В последние годы клуб заработал себе статус грозного противника для всех команд в РПЛ. Конечно, в прошлом сезоне сочинцы не финишировали в топ-3, как за год до этого, но уровень у южан всё равно достаточно высокий.

Летом подопечные Дмитрия Хохлова провели четыре товарищеские игры, в которых ни разу не уступили. Можно отметить матчи «Сочи» с «Краснодаром» (2:2) и с «Енисеем» (5:2).

«Балтика» — не такой простой соперник, даже несмотря на первый опыт игры в РПЛ. Клуб способен навязать борьбу. Но сейчас тут я вижу «Сочи» фаворитом. Команда неплохо выглядела в последние годы, так что у себя дома подопечные Хохлова стартуют с виктории, я считаю», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 4.72.

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