«Ростов» — «Факел»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ 23 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Факел».

Ставка: победа «Ростова» за 1.79.

«Южное дерби ожидает нас уже в первом туре РПЛ — «Ростов» встретится с «Факелом». Думаю, хозяева поля сейчас окажутся сильнее.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» провел очень сильный прошлый сезон, некоторое время даже сидел на хвосте у лидирующего «Зенита». Однако в итоге «желто-синие» финишировали в РПЛ за пределами топ-3.

А вот «Факел» боролся за выживание в прошлом розыгрыше чемпионата России. Воронежцы смогли у себя дома иногда противостоять даже топовым соперникам. Однако на выезде дела у команды не складывались так же хорошо. Но «огнеопасные» в итоге играли с «Енисеем» стыковые матчи, в которых победили — 1:0 и 2:0.

Обе команды проводили товарищеские матчи летом. Но примечательно, что дважды они сыграли друг против друга. Сперва «Факел» обыграл соперника со счетом 3:0, а затем «Ростов» ответил, победив 1:0.

Но то были товарищеские матчи. Сейчас уже все серьезно. «Факелу» трудно — испытывает клуб проблемы, в том числе, финансовые. «Ростов» в этом плане чувствует себя более спокойно.

Отталкиваясь от этого, а также от прошлого сезона, я считаю фаворитом «Ростов». Думаю, он уверенно начнет новый розыгрыш РПЛ с победы», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 4.72.

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