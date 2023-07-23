«Фонбет» — новый партнёр ФК «Ростов»

Букмекерская компания «Фонбет» стала новым партнёром ФК «Ростов». Cпонсорское соглашение между клубом и букмекером рассчитано на три года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера появится на игровой форме «Ростова». «Фонбет» также получит права на размещение брендинга на домашних матчах клуба в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

«Фонбет» – старейшая букмекерская компания России с отличной репутацией на рынке и огромным опытом работы в индустрии спортивного маркетинга. Успешные примеры сотрудничества нашего нового партнёра с другими футбольными клубами, в том числе с «Реалом», «Миланом» и «ПСЖ», со сборной России, масштабная интеграция в хоккей и, конечно, Фонбет Кубок России говорят о высоком статусе компании. Подписывая контракт на три года, мы наметили ряд крупных совместных проектов, которые дадут импульс в развитии нашего клуба, а также будут интересны болельщикам», — отметил генеральный директор ФК «Ростов» Вадим Рыбаков.

«В последние несколько сезонов «Ростов» по праву считается одной из самых ярких команд в российском чемпионате. Футбол в городе активно развивается, а сам клуб регулярно борется за медали чемпионата и даёт дорогу в большой футбол молодым талантам. Мы очень рады стать партнёром ФК «Ростов» и уверены в том, что клуб ещё не раз порадует болельщиков отличными результатами. У нас много совместных планов», — подчеркнул генеральный директор БК «Фонбет» Сергей Анохин.