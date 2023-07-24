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«Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль»: когда играют, во сколько начало, какой прогноз на матч

24 июля на стадионе «Тролли Арена» в Фюрте (Германия) состоится товарищеский матч между «Гройтер Фюртом» и «Ливерпулем». Встреча начнётся в 14:00 мск.

Букмекеры считают подопечных Юргена Клоппа безоговорочным фаворитом предстоящего матча: на победу мерсисайдцев можно поставить за 1.22. Успех немецкого клуба оценён коэффициентом 11.50, а ничья идёт за 6.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты не сомневаются, что команды порадуют болельщиков результативным футболом: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 3.5 — за 2.05. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 1.77.

«Гройтер Фюрт» в прошлом сезоне занял 12-е место во Второй Бундеслиге, а «Ливерпуль» стал пятым в АПЛ. В своём первом матче после отпуска мерсисайдцы 19 июля обыграли «Карлсруэ» (4:2).

Экспресс с коэффициентом 6.09.

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