«Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль»: когда играют, во сколько начало, какой прогноз на матч

24 июля на стадионе «Тролли Арена» в Фюрте (Германия) состоится товарищеский матч между «Гройтер Фюртом» и «Ливерпулем». Встреча начнётся в 14:00 мск.
Букмекеры считают подопечных Юргена Клоппа безоговорочным фаворитом предстоящего матча: на победу мерсисайдцев можно поставить за 1.22. Успех немецкого клуба оценён коэффициентом 11.50, а ничья идёт за 6.85.
Эксперты не сомневаются, что команды порадуют болельщиков результативным футболом: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 3.5 — за 2.05. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 1.77.
«Гройтер Фюрт» в прошлом сезоне занял 12-е место во Второй Бундеслиге, а «Ливерпуль» стал пятым в АПЛ. В своём первом матче после отпуска мерсисайдцы 19 июля обыграли «Карлсруэ» (4:2).
Экспресс с коэффициентом 6.09.
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