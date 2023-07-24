Прогноз на матч турнира в Лозанне Мирра Андреева — Диан Парри

Представляем вашему вниманию прогноз на матч первого круга турнира в Лозанне Мирра Андреева — Диан Парри.

Ставка: ТБ 19.5 за 1.85.

Мирра Андреева — яркий теннисный талант. Россиянка только недавно отметила своё 16-летие. Её карьера стремительно набирает обороты за счёт успешных выступлений на турнирах ITF и впечатляющих результатов в мировых турнирах WTA.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На дебютных турнирах в текущем сезоне — W60 Chiasso и W60 Bellinzona — она добилась успеха, поэтому решила попробовать свои силы на турнирах категории WTA. Старт на Mutua Madrid Open оказался успешным и превзошёл все ожидания и прогнозы — Мирра дошла до четвёртого раунда, а на пути обыграла 13-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю (7:6; 6:3) и 17-ю ракетку WTA Магду Линетт (6:3; 6:3).

Неслучайность этого результата Мирра Андреева доказала на следующих мэйджорах. На «Ролан Гаррос» она дошла до третьего круга, в котором со счётом 1:2 (7:6; 1:6; 1:6) уступила шестой ракетке мира Кори Гауфф, а на Уимблдоне россиянка дошла до четвёртого круга, в котором проиграла также американке — Мэдисон Кис со счётом 1:2 (6:3; 6:7; 2:6).

К старту Ladies Open Lausanne Мирра подходит с впечатляющей статистикой — 28 побед в 32 матчах. Однако лёгкой прогулки во встрече с француженкой не предвещается. Парри демонстрирует неплохой уровень игры на грунте и в текущем сезоне на одном турнире уже добивалась успеха — Trophée Clarins.

Рекомендуем ставку на тотал больше 19.5 гейма за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 6.09.

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