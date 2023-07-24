Мирра Андреева — Диан Парри: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Лозанне

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Лозанне Мирра Андреева – Диан Парри.

Ставка: победа Андреевой в двух сетах за 1.49.

«Мирра Андреева в первом круге турнира в Лозанне встретится с французской теннисисткой Диан Парри. К 16-летней россиянке после её хорошего выступления на Уимблдоне, где Мирра с первого же захода вышла в 1/8 финала, теперь внимание повышенное. Вот и в Швейцарии её уже посеяли под шестым номером. И её текущий мировой рейтинг сейчас достаточно высокий для её возраста – 66-й.

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После травы Мирра возвращается на грунт, на котором выиграла восемь из последних десяти матчей этого сезона. И чтобы окончательно оформиться в звании новой молодой звёздочки мирового тенниса, Мирре Андреевой необходимо не останавливаться на достигнутом. Её соперница по первому кругу Диан Парри в свои 20 лет не выиграла ни одного турнира, на том же грунте провела за последний год всего шесть матчей, из которых выиграла в двух. Её текущее место в мировом рейтинге 82-е. При этом девушки между собой в этом сезоне уже играли. Это было тоже на грунте. Наша соотечественница была значительно сильнее – 6:1, 6:2. Победит Андреева и на этот раз и тоже в двух сетах», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 6.09.

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