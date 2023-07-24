Представляем вашему вниманию прогноз на товарищеский матч «Гройтер Фюрт» — «Ливерпуль».
Ставка: ТБ 3.5 за 1.58.
«Гройтер Фюрт» в текущем столетии провёл лишь два сезона в Бундеслиге и оба раза покидал элитный дивизион по итогам турнирной дистанции. В прошлом сезоне клуб был далёк от борьбы за повышение в классе, финишировав на 12-й строчке и набрав лишь на семь очков больше ближайшего представителя зоны вылета. При этом «трилистники» продемонстрировали высокий уровень игры в домашних встречах — победили в восьми встречах и семь раз сыграли вничью, проиграв лишь в двух матчах.
«Ливерпуль» не оправдал ожиданий болельщиков итоговым результатом прошлого сезона. Подопечные Юргена Клоппа продемонстрировали откровенно слабую игру вдали от дома — набрали лишь 23 очка из 57 возможных. Несмотря на ударную концовку, мерсисайдцы завершили сезон лишь на пятой строчке.
Лидер атаки Мохамед Салах забил 19 мячей и записал в актив 12 ассистов. Также стоит отметить эффективные действия от Трента Александер-Арнольда и Диогу Жоты. Оба футболиста также набрали по 11 очков по системе «гол+пас» — англичанин забил два гола и отдал девять результативных передач, а португалец забил семь мячей и записал на свой счёт четыре ассиста.
«Ливерпуль» находится в отличной игровой форме. В товарищеской встрече с «Карлсруэ» «красные» победили со счётом 4:2. Диогу Жота продемонстрировал эффективную игру в атаке — оформил дубль, а также отдал одну результативную передачу.
Рекомендуем ставку на тотал больше 3.5 мяча за 1.58.
Экспресс с коэффициентом 6.09.
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