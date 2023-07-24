Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Алания» — «Нефтехимик».

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 2.10.

«Алания» в прошлом сезоне заняла третье место в Первой лиге, но не прошла лицензирование и не была допущена даже к переходным матчам за выход в РПЛ. В текущем сезоне клуб полон решимости устранить все недочёты и бороться за повышение. Однако старт в Первой лиге для команды Олега Василенко вышел не убедительным. В матче с «Черноморцем», который сезоном ранее выступал дивизионом ниже, «Алания», несмотря на подавляющее преимущество, не смогла сохранить преимущество в один мяч и встреча закончилась вничью 1:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Нефтехимик» в прошлом сезоне отстал от зоны переходных матчей на три очка и тоже не прочь побороться за выход в РПЛ. В прошлом сезоне в двух матчах этих амбициозных команд было забит всего один мяч.

«Нефтехимик» при подготовке к сезону пробовал свои силы на фоне команд РПЛ, тогда как «Алания» предпочла играть с командами из намного более слабого белорусского чемпионата. Этот фактор помог «Нефтехимику» чуть лучше подготовиться к старту чемпионата, что и показала их игра первого тура. Поставим на то, что гости как минимум не проиграют.

Экспресс с коэффициентом 6.09.

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