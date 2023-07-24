Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Норвегии «Викинг» — «Олесунн».

Ставка: победа «Викинга» с форой (-1.5) за 1.83.

«Викинг» в текущем сезоне здорово смотрится в чемпионате Норвегии и борется за медали. Команда из Ставангера выиграла пять матчей подряд. Единственная неприятность на этом игровом отрезке случилась в Кубке Норвегии, где «Викинг» вылетел по пенальти от «Рауфосса» из четвёртого дивизиона после встречи, которая завершилась со счётом 4:4. В 11 из 15 играх с участием «Викинга» забивалось не менее трёх мячей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Олесунн» проиграл шесть из семи последних матчей чемпионата. В четырёх из этих встреч поражения случались с разницей минимум два мяча. Учитывая хозяйский статус «Викинга» и его победную серию, поставим на успех этой команды с форой (-1.5) мяча.

Экспресс с коэффициентом 6.09.

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