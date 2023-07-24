Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Дании «Норшелланн» — «Виборг».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.13.

По итогам прошлого чемпионата Дании оба клуба имели огромный шанс получить путёвку в еврокубки, но в Лигу конференций пробился только «Норшелланн». Не удивительно, что клуб из города Фарум намного раньше начал предсезонную подготовку и успел провести пять товарищеских матчей, в которых уступил лишь однажды – немецкому «Магдебургу» (0:2). При этом стоит отметить победу на австрийским «Зальцбургом» (2:0), а также тот факт, что в четырёх из пяти этих игр лишь однажды было забито более двух мячей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Виборг» сыграл только три товарищеские встречи и выиграл лишь однажды – у занявшего девятое место в прошлом сезоне «Силькеборга». Отметим, что матчи «Норшелланна» и «Виборга» в последнее время редко радуют большим количеством забитых мячей. Более двух голов в официальной встрече этих команд зрители увидели в ноябре 2021 года – семь матчей назад. Ставка на тотал меньше 2.5 мяча выглядит разумной.

Экспресс с коэффициентом 6.09.

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