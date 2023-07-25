«Пари НН» — «Динамо»: прогноз Михаила Поленова на игру Кубка России

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Динамо».

Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 за 2.10.

«Динамо» неудачно сыграло в 1-м туре, уступив на своём поле «Краснодару». Впрочем, я не склонен драматизировать. Во-первых, «Динамо» проиграло после серьёзных индивидуальных ошибок, а это поправить можно. Во-вторых, опыт, это только первый матч, и говорить о глубине проблем пока просто смешно. В-третьих, Личка строит игру от атаки, а при этом проблемы в защите неизбежны.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что в кубковой игре с Нижним мы вряд ли увидим совсем другой состав. Перемены обязательно будут, но сейчас «Динамо» нужны сыгранность состава и уверенность. Это приходит с результатом. Поэтому я не уверен, что ротация будет глобальной.

В атаке «Динамо» в 1-м туре выглядело очень даже неплохо, атакуя и быстро, что наиболее опасно для соперника, и позиционно (тут сложнее, но так бывает почти всегда). Пара Смолов — Тюкавин в атаке, видимо, будет основной на этом отрезке сезона. У «Динамо» много активности исходит с флангов и из глубины. Сейчас нет смысла говорить об усталости, только о наборе формы, так что результат придёт, я верю в это.

«Пари НН» долго держался против «Зенита», дискуссионное удаление определило результат, но в игре с «Динамо» эта модель должна сохраниться. Вопрос в том, сыграет ли атака «Динамо» более продуктивно, чем в 1-м туре? Я думаю, что да. Бело-голубым есть кем усилить игру со скамейки без большого проседания в качестве, и этот ресурс может сыграть по ходу мачта. Поэтому я бы предположил вариант индивидуального тотала «Динамо» больше 1,5. Ставка смелая, но вполне реальная, на мой взгляд», — сказал Поленов.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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