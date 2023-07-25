«Зенит» — «Ахмат»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.90.

«Зенит» и «Ахмат» встретятся в 1-м туре Кубка России. Только пару дней назад соперники стартовали в Премьер-Лиге, а теперь им уже играть в другом турнире. Но проблемой, особенно для питерцев, это не станет, думаю.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зенит» без особых проблем стартовал в РПЛ. В 1-м туре клуб обыграл «Пари НН» со счётом 2:0. Ничего нижегородцы не смогли противопоставить своему сопернику. Скамейка у команды Семака довольно большая, есть кому играть. Да, уходит Малком. Но и без него «Зенит» остаётся одной из сильнейших команд России.

А вот «Ахмат» неудачно стартовал в РПЛ – проиграл «Крыльям Советов» со счётом 1:2. Только под конец собрались грозненцы, начали отыгрываться. Но самарцы выстояли. До этого летом «Ахмат» товарищеских матчей с сильными соперниками не проводил – обыграл дубль «Зенита» (4:2) и сыграл вничью с «Динамо» из Махачкалы (1:1).

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 25 июля 2023, вторник. 20:45 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошлом сезоне «Ахмат» был одной из немногих команд, которые смогли противостоять «Зениту» в РПЛ. Так, в обоих турах клуб не проигрывал питерцам – 0:0 и 2:1. Но, думаю, это может только сильнее мотивировать сине-бело-голубых. Считаю, у клуба из Грозного тут особых шансов нет. Команда Семака стартует в Кубке с уверенной виктории», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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