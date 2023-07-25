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«Локомотив» — «Урал»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка России 25 июля

«Локомотив» — «Урал»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка России 25 июля
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Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Урал».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.84.

«Локомотив» в 1-м туре чемпионата России сыграл вничью с «Рубином» — 2:2. Железнодорожники не выглядели фаворитом, у них идёт перестройка. В том числе и в обороне. «Урал» дома обыграл ЦСКА — 2:1. Однако мне не кажется, что стоит ожидать продолжения в кубковой встрече.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Локомотива» колоссальный состав и потрясающий дубль. Это принципиальный момент для Кубка, когда нужно играть в разных турнирах в сжатые временные сроки. В предыдущем чемпионате железнодорожники не сумели одолеть уральцев. По итогам сезона «Локомотив» финишировал на восьмом месте, а «Урал» — на 11-м.

Фонбет Кубок России. Группа B
25 июля 2023, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
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П1
X
П2

В Кубке будет всё наоборот. Всё будет иначе, чем в 1-м туре чемпионата. Думаю, что всё перевернётся. Вполне может забить Артём Дзюба, который не сумел отличиться во встрече с «Рубином». Ожидаю интересную игру, в которой преимущество должно оказаться на стороне «Локомотива», — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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