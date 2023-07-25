«Локомотив» — «Урал»: ставка Романа Павлюченко на матч 1-го тура Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Урал».

Ставка: «Урал» не проиграет за 2.10.

«Локомотив» и «Урал» проведут игру в рамках 1-го тура Кубка России. Интересная пара. Думаю, железнодорожникам будет очень непросто, даже у себя дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив» в 1-м туре РПЛ не смог набрать три очка. Выпало клубу играть с вернувшимся «Рубином». И железнодорожники не смогли доминировать в игре с казанцами. Помог команде Изидор, снова забивший после выхода на замену в концовке встречи – 2:2.

Ну а «Урал» сотворил, если так можно сказать, сенсацию в 1-м туре РПЛ. Немногие ставили на победу клуба в матче с ЦСКА, казалось, что армейцы, хорошо показавшие себя в прошлом сезоне, стартуют сейчас с победы. Но подопечные Гончаренко не дали себя в обиду. Более того, «Урал» смог победить со счётом 2:1, перебив соперника по количеству ударов.

В общем, я думаю, «Локомотив» у себя дома постарается исправиться за не лучший старт сезона. Железнодорожники будут мотивированы. Однако и «Урал» так просто не сдастся – очень крепкая команда сейчас у Гончаренко. Предположу, что в этой игре «Урал» не уступит», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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