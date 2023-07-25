«Локомотив» — «Урал»: прогноз Олеси Серёгиной на матч Кубка России в Москве

Известная ведущая Олеся Серёгина дала прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Урал».
Ставка: ничья и обе забьют за 4.70.
«Мне хочется сказать, что фаворитом в матче будет «Локомотив», но игра будет тяжёлой для обеих команд.
Если вспомнить первый матч РПЛ, с «Рубином», то мы видели, что с обороной не всё в порядке, хотя атака достаточно мощная. Однако очень быстро пропустили первый гол от «Рубина», не самой сильной команды РПЛ.
«Урал» — это стабильная команда, которая заняла невысокое место по итогам прошлого сезона, но в 1-м туре сумела обыграть ЦСКА. Борьба в матче будет точно.
Думаю, что обе команды забьют, но выявлять фаворита мне сложно. Интересно, что в последних пяти очных матчах дважды выиграл «Урал», дважды была ничья и только одна победа на счету железнодорожников. Статистика для «Локомотива» так себе. Есть ощущение, что сильнейшего в этом матче мы и не увидим. Напрашивается рискованный прогноз на результативную ничью с коэффициентом 4.70», — сказала Серёгина.
Экспресс с коэффициентом 8.40.
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