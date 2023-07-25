«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.96.

«Первый тур группового этапа Кубка России. «Зенит» дома сыграет против «Ахмата».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Cейчас в «Зените» идёт время перемен. Сейчас много основных лидеров покинули команду. Кузяева и Вендела пока нет, Малкома продали, Родригао до сих пор травмирован.

То есть практически строится новая команда. Сейчас получают шанс те, кто до этого играл мало, или те новички, которых купили и которые себя ещё не проявили.

Я думаю, что для них это самое время. Всё равно футболисты качественные, и они сейчас должны из кожи вон лезть для того, чтобы попробовать завоевать себе место в стартовом составе. Поэтому я думаю, что «Зенит» покажет очень хорошую игру.

Тем более что у «Ахмата» огромные проблемы с составом. Там и так было очень много травмированных. Также команда проводила сборы в Кисловодске на не очень хорошем поле и уже непосредственно перед 1-м туром ещё два-три футболиста стартового состава получили травмы.

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 25 июля 2023, вторник. 20:45 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому обойма «Ахмата» сейчас очень короткая. Я думаю, что будет ротация. Уже другие футболисты будут играть, а у них уже качество намного хуже, чем у основного состава.

Я думаю, что поэтому «Зенит» довольно уверенно выиграет. Напомню, что «Ахмат» дома проиграл игру «Крыльям Советов» в чемпионате. Так что мы, вероятно, увидим в этом матче уверенную победу «Зенита». Мой прогноз: победа «Зенита» с форой (-1.5)», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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