«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.13.

«Зенит» сыграет дома против «Ахмата» в Кубке. «Зенит» в прошлом сезоне «Ахмат» ни разу не обыграл – 0:0 на выезде и поражение дома — 1:2, очень болезненное. И, конечно, должок есть перед «Ахматом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Грозненцы не лучшим образом выглядели, откровенно говоря, в игре с «Крыльями». И даже несмотря на пертурбации, которые есть сейчас в «Зените», состав приличный. Те, кто мало играл, горят желанием себя всячески проявить и доказать, что они состоятельны для основного состава без Малкома.

И это домашний матч для «Зенита». За поражение в прошлом сезоне на «Газпром-Арене», конечно, он хочет отмазаться. Но «Ахмат» мало пропускает и в целом, если брать усреднённые цифры, в обороне действует надёжно. Если не будут себе «привозить», если будут играть сконцентрированно, то много от «Зенита» пропустить не должны.

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 25 июля 2023, вторник. 20:45 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

Я думаю, что 2-3 гола в этой встрече — вполне жизнеспособный прогноз, потому что может быть 2:0, 3:0, 2:1 в пользу «Зенита». Такое вполне можно допустить, поэтому я бы остановился на варианте «2-3 гола в матче» за коэффициент 2.13», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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