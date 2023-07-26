«Крылья Советов» — «Балтика»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Балтика».

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.95.

«Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в 1-м туре Кубка России. Не думаю, что у новичка РПЛ тут есть шансы на успех, особенно учитывая, что самарцы находятся в неплохой форме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Крыльям» удалось стартовать в новом сезоне Премьер-Лиги с победы над довольно сложным соперником – «Ахматом». Причём матч был равный по основным показателям, однако самарцам удалось лучше реализовать свои моменты. Грозненцы же отыграли один мяч только в добавленное время. Итог – 2:1 в пользу «Крыльев Советов».

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 26 июля 2023, среда. 18:30 МСК Крылья Советов Самара Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

До этого летом клуб провёл неровную предсезонку, чередовал разные результаты. Например, самарцы дважды играли с «Рубином», который победили (1:0), а позже ему же уступили (1:2). Впрочем, я больше основываю выводы на старте РПЛ. Там клуб уже был в боевом состоянии.

А вот старт «Балтики» в первом для неё розыгрыше РПЛ не удался. Соперник калининградцам достался не самый простой – «Сочи». Южный клуб уже давно стремится к верхушке турнирной таблицы, и сейчас ему было необходимо набирать очки в игре с аутсайдером. Итог – 2:0 в пользу «Сочи». Не обошлось и без ошибок у подопечных Игнашевича. В общем, клубу непросто начинать сезон в главном турнире страны.

При этом летом «Балтике» удалось обыграть «Локомотив» в товарищеском матче (1:0). После этого коллектив и вовсе разгромил «Ислочь» (5:0). Но те игры ничего не решали. Сейчас же ставки совсем другие.

Не думаю, что «Балтике» удастся победить в этом матче Кубка России. «Крылья Советов» намного опытнее – им не привыкать стартовать в таком плотном графике. Ставлю на успех самарцев», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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