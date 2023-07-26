«Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на товарищеский матч «Бавария» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал 4-6 гола за 2.23.

«Не так часто говорим о товарищеских матчах, но большие клубы готовятся к началу сезона и принимают участие в различных турне. «Бавария» встретится с «Манчестер Сити».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Игра интересная. Мы помним, что в прошлом сезоне команды играли в Лиге чемпионов, и тогда после матча Томас Тухель сделал противоречивое заявление. Он сказал, что «Бавария» игру контролировала, но не сумела забить. У меня было иное мнение.

Понятно, что ответственность в товарищеских матчах совсем другая, поэтому стоит ждать высокой результативности, тем более что обе команды относятся к тем, которые не заседают в обороне.

Не очень представляю себе готовность команд, а значит, стоит ставить на голы. Тотал 4-6 гола — интересный вариант на эту встречу. Семь или больше команды уже вряд ли забьют», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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