Мирра Андреева — Анна Бондарь: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Лозанне

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Лозанне Мирра Андреева – Анна Бондарь.

Ставка: ТБ 19.5 за 1.99.

«Мирра Андреева во втором круге грунтового турнира в Лозанне сыграет с представительницей Венгрии Анной Бондарь.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первом раунде 16-летняя россиянка очень уверенно превзошла украинку Даяну Ястремскую – 6:0, 6:2. И сделала эта наша юная звезда всего за один час и пять минут. А Анна Бондарь, тоже очень легко, переиграла испанку Алёну Большову – 6:1, 6:2. Правда, почти за полтора часа – 86 минут. Анне 26 лет, и сейчас она занимает 155 место в мировом рейтинге. Естественно, что фаворит предстоящей игры не Бондарь, а Андреева. Но это совсем не значит, что Мирра одолеет свою очередную соперницу без труда. Напротив, матч будет достаточно сложным. В том смысле, что опыта выигрышей в качестве фаворита у Андреевой пока ещё не очень много. Однако шестая сеяная и 64-я ракетка текущего рейтинга, конечно, сильнее. И она это докажет. Возможно, что в трёх партиях.

Да и девять матчей из сыгранных Андреевой на грунте она выиграла. А её соперница накануне взяла верх всего лишь в четвёртом из одиннадцати. Моя ставка: тотал больше 19.5», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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