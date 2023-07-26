«Факел» — «Сочи»: ставка Романа Павлюченко на матч группового этапа Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Сочи».

Ставка: победа «Факела» за 2.85.

«Факел» сыграет с «Сочи» в 1-м туре Кубка России. Думаю, очень непростой выезд будет для сочинцев. Не уверен, что им удастся тут выиграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хотя стартовал южный клуб в РПЛ довольно неплохо – со счётом 2:0 обыграл «Балтику», не дав ей шанса забить. Причём сочинцы быстро включились в игру, забив новичку чемпионата уже на шестой минуте. Хотя по статистике калининградцы играли не намного хуже, даже больше владели мячом.

А вот «Факел» начал новый сезон РПЛ с поражения. Играл клуб с «Ростовом», которому неожиданно запретили использовать новичков. Однако «огнеопасным» это особо не помогло. Клуб неплохо начал матч, забив первым, но затем потерял инициативу и проиграл – 1:2.

Фонбет Кубок России. Группа A Фонбет Кубок России. Группа A 26 июля 2023, среда. 18:30 МСК Факел Воронеж Не начался Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Я не думаю, что 1-й тур РПЛ сильно сейчас повлияет на настрой соперников. Все мы знаем, что «Факел» у себя дома и на выезде – совершенно разные команды. Так что вряд ли «Сочи» удастся выиграть второй раз за неделю. Думаю, воронежцы при своих болельщиках одолеют сочинцев», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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