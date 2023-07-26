«Ростов» — «Рубин»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России 26 июля

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Рубин».
Ставка: победа «Ростова» за 2.31.
«Матч пройдёт на «Ростов-Арене». Подобралась очень ровная группа, где каждая из команд может претендовать на выход дальше.
«Ростов» начал чемпионат России, одолев «Факел», а «Рубин» упустил победу над «Локомотивом», пропустив в концовке матча.
«Рубин» выглядит мотивированно, но и «Ростов» будет доминировать. Атакующий потенциал у команды Карпина высокий. Голевая серия «Ростова» насчитывает уже 10 матчей. Моя ставка — победа «Ростова», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 6.49.
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