«Ростов» — «Рубин»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России 26 июля

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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Рубин».

Ставка: победа «Ростова» за 2.31.

«Матч пройдёт на «Ростов-Арене». Подобралась очень ровная группа, где каждая из команд может претендовать на выход дальше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» начал чемпионат России, одолев «Факел», а «Рубин» упустил победу над «Локомотивом», пропустив в концовке матча.

Фонбет Кубок России. Группа B Фонбет Кубок России. Группа B 26 июля 2023, среда. 20:45 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Рубин Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Рубин» выглядит мотивированно, но и «Ростов» будет доминировать. Атакующий потенциал у команды Карпина высокий. Голевая серия «Ростова» насчитывает уже 10 матчей. Моя ставка — победа «Ростова», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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