«Ростов» — «Рубин»: ставка Романа Павлюченко на матч 1-го тура Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Рубин».

Ставка: победа «Ростова» за 2.25.

«Ростов» примет дома «Рубин» в 1-м туре Кубка России. Интересное противостояние. Не думаю, что фаворит тут очевиден.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рубин» очень прилично смотрелся в 1-м туре РПЛ. Можно сказать, что возвращение в РПЛ у казанцев удалось – ничья с «Локомотивом». Причём железнодорожники спаслись от поражения только на последних минутах игры. Неизвестно, сыграет ли сейчас в Кубке «Рубин» тем же основным составом. Если да, то «Ростову» будет не так просто.

Команда Карпина перед 1-м туром РПЛ столкнулась с неожиданной проблемой – ей запретили использовать новичков из-за долга. Однако ростовчане всё равно смогли переиграть «Факел». Хоть команда пропустила первой, но смогла отыграться и победить со счётом 2:1.

Фонбет Кубок России. Группа B Фонбет Кубок России. Группа B 26 июля 2023, среда. 20:45 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Рубин Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Да, состав «Ростова» сейчас тоже будет неизвестен. Однако у себя дома при болельщиках клуб обязан побеждать. «Рубину», только вернувшемуся в главные российские турниры, будет тяжело выдать второй сильный матч подряд за несколько дней», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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