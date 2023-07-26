«Ростов» — «Рубин»: ставка Романа Павлюченко на матч 1-го тура Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Рубин».
Ставка: победа «Ростова» за 2.25.
«Ростов» примет дома «Рубин» в 1-м туре Кубка России. Интересное противостояние. Не думаю, что фаворит тут очевиден.
«Рубин» очень прилично смотрелся в 1-м туре РПЛ. Можно сказать, что возвращение в РПЛ у казанцев удалось – ничья с «Локомотивом». Причём железнодорожники спаслись от поражения только на последних минутах игры. Неизвестно, сыграет ли сейчас в Кубке «Рубин» тем же основным составом. Если да, то «Ростову» будет не так просто.
Команда Карпина перед 1-м туром РПЛ столкнулась с неожиданной проблемой – ей запретили использовать новичков из-за долга. Однако ростовчане всё равно смогли переиграть «Факел». Хоть команда пропустила первой, но смогла отыграться и победить со счётом 2:1.
Да, состав «Ростова» сейчас тоже будет неизвестен. Однако у себя дома при болельщиках клуб обязан побеждать. «Рубину», только вернувшемуся в главные российские турниры, будет тяжело выдать второй сильный матч подряд за несколько дней», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 6.49.
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