«Реал» — «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на товарищеский матч «Реал» — «МЮ».

Ставка: обе забьют за 1.52.

«В американском Хьюстоне товарищескую игру предсезона сыграет мадридский «Реал» против «Манчестер Юнайтед».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Юнайтед» сыграл больше игр, чем «Реал». Команда уже давно находится в Америке и сыграла три игры. Все три матча она выиграла.

Плюс у «Манчестера» практически не меняются схема и состав. Есть небольшое усиление, но в целом игра поставлена. Команде нужно только набрать форму. Плюс скамейка запасных у «Манчестера» довольно глубокая.

Мадридский «Реал» же сыграл только одну товарищескую игру. Также сейчас идут большие изменения: команде предстоит привыкнуть играть без Карима Бензема, многолетнего лидера.

Скорее всего, у «Реала» изменится схема и нужно будет больше времени для того, чтобы показывать свою лучшую игру, а времени на подготовку у них было гораздо меньше. Скамейка запасных тоже поскромнее.

Поэтому я вижу фаворитом в этом матче «Манчестер Юнайтед». Думаю, что они победят.

Дам два таких страховочных варианта. Первый мой прогноз: обе команды забьют и «Манчестер Юнайтед» не проиграет. И второй мой прогноз: «Манчестер Юнайтед» забьёт больше полутора голов», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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