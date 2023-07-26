«Реал» — «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на товарищеский матч «Реал» — «МЮ».
Ставка: обе забьют за 1.52.
«В американском Хьюстоне товарищескую игру предсезона сыграет мадридский «Реал» против «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» сыграл больше игр, чем «Реал». Команда уже давно находится в Америке и сыграла три игры. Все три матча она выиграла.
Плюс у «Манчестера» практически не меняются схема и состав. Есть небольшое усиление, но в целом игра поставлена. Команде нужно только набрать форму. Плюс скамейка запасных у «Манчестера» довольно глубокая.
Мадридский «Реал» же сыграл только одну товарищескую игру. Также сейчас идут большие изменения: команде предстоит привыкнуть играть без Карима Бензема, многолетнего лидера.
Скорее всего, у «Реала» изменится схема и нужно будет больше времени для того, чтобы показывать свою лучшую игру, а времени на подготовку у них было гораздо меньше. Скамейка запасных тоже поскромнее.
Поэтому я вижу фаворитом в этом матче «Манчестер Юнайтед». Думаю, что они победят.
Дам два таких страховочных варианта. Первый мой прогноз: обе команды забьют и «Манчестер Юнайтед» не проиграет. И второй мой прогноз: «Манчестер Юнайтед» забьёт больше полутора голов», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 6.49.
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