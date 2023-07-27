«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.96.

«Переварили мы события 1-го тура РПЛ. «Спартак» и «Краснодар» выиграли свои матчи, забив по три мяча. Теперь они встречаются в рамках Кубка России. Финалист прошлого сезона против победителя позапрошлого. Это всегда ярко и эмоционально. Это всегда со спорными судейскими решениями, при большой аудитории и ажиотаже. Последняя игра вообще оказалась триллером, в котором «Краснодар» вёл в два мяча, но даже не сумел удержать ничью, проиграв в итоге 3:4.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В любом случае когда мы говорим про это противостояние, то всегда имеем в виду голы. Так как «Краснодар» знает, что соперник — это команда летучая и бегущая, с отличными флангами, очень смело и уверенно идёт вперед, то вряд ли Ивич будет играть против москвичей в открытый футбол. Абаскаль, в свою очередь, понимает, что есть много исполнителей в стане «Краснодара», которых надо сдерживать, да и в целом состав пока не совсем понятен, так как на выходных будет следующий тур.

Мне кажется, что первый тайм получится разведывательный и вряд ли с шашкой наголо и сломя голову команды понесутся вперёд. Будут играть внимательно, так как тут главное — не нарваться. Тут всё имеет очень большое значение: и фактор гола, и состояние футболистов.

Фонбет Кубок России. Группа D Фонбет Кубок России. Группа D 27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В последних очных матчах проходила ставка «тотал второго тайма больше первого», и в этой игре вполне такой может случиться. Это одна из моих любимых ставок. Если первый тайм может быть осторожным, то во втором команды вполне могут порезвиться», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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