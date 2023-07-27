Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка России

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.51.

«Я уверен, что нас ожидает захватывающий матч на Кубок России. Нужно учесть, что у «Краснодара» будет на два дня больше, чем у «Спартака». Краснодарцы в пятницу обыграли в гостях «Динамо» в 1-м туре РПЛ. Красно-белые в воскресенье дома вырвали победу у «Оренбурга». Может быть, в Краснодаре своё слово скажут бомбардиры «Спартака». У них очень мощная атака, хотя и есть проблемы в обороне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Про «Краснодар» стали говорить, что при Ивиче у команды уже нет той атакующей мощи, но матч с «Динамо» показал обратное. Мне кажется, что дома краснодарцы могут вскрыть проблемную оборону соперника. Ожидаю напряжённый кубковый матч. «Спартак» способен на многое, а «Краснодар» в прошлом сезоне дошёл до финала. Поэтому жду настоящую кубковую дуэль с голами», — сказал Гусев.

Фонбет Кубок России. Группа D
27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 6.39.

«Аль-Хиляль» объявил о трансфере форварда «Зенита» Малкома.

Федотов высказался о переходе Фернандеса в «Зенит».

«Бетис» объявил о подписании контракта с Иско.

Испанцу есть, над чем подумать:
«Краснодар» — «Спартак». Абаскаль ошибается
«Краснодар» — «Спартак». Абаскаль ошибается
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023