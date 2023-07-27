«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.51.
«Я уверен, что нас ожидает захватывающий матч на Кубок России. Нужно учесть, что у «Краснодара» будет на два дня больше, чем у «Спартака». Краснодарцы в пятницу обыграли в гостях «Динамо» в 1-м туре РПЛ. Красно-белые в воскресенье дома вырвали победу у «Оренбурга». Может быть, в Краснодаре своё слово скажут бомбардиры «Спартака». У них очень мощная атака, хотя и есть проблемы в обороне.
Про «Краснодар» стали говорить, что при Ивиче у команды уже нет той атакующей мощи, но матч с «Динамо» показал обратное. Мне кажется, что дома краснодарцы могут вскрыть проблемную оборону соперника. Ожидаю напряжённый кубковый матч. «Спартак» способен на многое, а «Краснодар» в прошлом сезоне дошёл до финала. Поэтому жду настоящую кубковую дуэль с голами», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 6.39.
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