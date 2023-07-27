«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.51.

«Я уверен, что нас ожидает захватывающий матч на Кубок России. Нужно учесть, что у «Краснодара» будет на два дня больше, чем у «Спартака». Краснодарцы в пятницу обыграли в гостях «Динамо» в 1-м туре РПЛ. Красно-белые в воскресенье дома вырвали победу у «Оренбурга». Может быть, в Краснодаре своё слово скажут бомбардиры «Спартака». У них очень мощная атака, хотя и есть проблемы в обороне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Про «Краснодар» стали говорить, что при Ивиче у команды уже нет той атакующей мощи, но матч с «Динамо» показал обратное. Мне кажется, что дома краснодарцы могут вскрыть проблемную оборону соперника. Ожидаю напряжённый кубковый матч. «Спартак» способен на многое, а «Краснодар» в прошлом сезоне дошёл до финала. Поэтому жду настоящую кубковую дуэль с голами», — сказал Гусев.

Фонбет Кубок России. Группа D Фонбет Кубок России. Группа D 27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 6.39.

«Аль-Хиляль» объявил о трансфере форварда «Зенита» Малкома.

Федотов высказался о переходе Фернандеса в «Зенит».

«Бетис» объявил о подписании контракта с Иско.