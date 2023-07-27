«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1-го тура Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» меньше 1.5 за 1.84.

«В кубковых матчах тренеры дают поиграть тем, кто мало играет. Думаю, что это произойдёт и в этом матче, поэтому составы будут смешанные. Это очень сильно влияет на то, как команды сыграют.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ожидается, что матч будет очень результативным, но мне кажется, что игра будет чуть более закрытой, чем это ожидают букмекеры. Напомню, что «Спартак» в Кубке в прошлом году чаще всего играл в три центральных защитника, выбирая более оборонительный вариант. Именно в кубковых матчах Абаскаль пробует решить проблему с обороной.

Фонбет Кубок России. Группа D Фонбет Кубок России. Группа D 27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Краснодар» с Ивичем умеет играть по счёту, несмотря на то что команда здорово действует в атаке. Не думаю, что мы увидим сверхоткрытый футбол», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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