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«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Кузьмича на матч Кубка России 27 июля

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Кузьмича на матч Кубка России 27 июля
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Известный блогер Кузьмич дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1 во втором тайме за 2.30.

«Думаю, что будет крайне весело. «Спартак» показал себя атакующей командой, но есть предчувствие, что может быть ротация состава и в старте выйдет Бонгонда, что, мне кажется, только усилит атакующий потенциал «Спартака».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» на контратаках в матче с «Динамо» мы все видели. В этом плане это лучшая команда чемпионата, уж точно самая быстрая.

Фонбет Кубок России. Группа D
27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хотел отметить один любопытный факт – Абаскаль трижды играл с «Краснодаром» и все матчи выиграл. В каждом матче «Спартак» забивал четыре гола и неизменно пропускал», — сказал Кузьмич.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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