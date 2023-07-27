«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Кузьмича на матч Кубка России 27 июля

Известный блогер Кузьмич дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак».
Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1 во втором тайме за 2.30.
«Думаю, что будет крайне весело. «Спартак» показал себя атакующей командой, но есть предчувствие, что может быть ротация состава и в старте выйдет Бонгонда, что, мне кажется, только усилит атакующий потенциал «Спартака».
«Краснодар» на контратаках в матче с «Динамо» мы все видели. В этом плане это лучшая команда чемпионата, уж точно самая быстрая.
Хотел отметить один любопытный факт – Абаскаль трижды играл с «Краснодаром» и все матчи выиграл. В каждом матче «Спартак» забивал четыре гола и неизменно пропускал», — сказал Кузьмич.
Экспресс с коэффициентом 6.39.
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