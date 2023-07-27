«Краснодар» — «Спартак»: ставка Дарьи Мироновой на игру Кубка России

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.54.
«Краснодар» начал сезон с убедительной победы на выезде над московским «Динамо» — 3:1. По игре не доминировал, но сумел реализовать свои моменты.
«Спартак» также стартовал с победы, но вымученной у «Оренбурга» со счётом 3:2. До 76-й минуты спартаковцы проигрывали 1:2 и были как не в своей тарелке: защитники проваливались, линии без структуры, полузащита и атака не помогали своей обороне справляться с нападением соперника. Интересный момент — стартовым голкипером в сезон вошёл Максименко, а не Селихов, который в прошлом сезоне поувереннее смотрелся в воротах.
От «Спартака» из года в год ждут прорыва — но меняются тренеры, системы игры, футболисты, а уровень команды в целом остаётся на одной точке. Красно-белые могут выдать шикарный матч, а могут с треском провалиться.
Во встрече этих команд хочу увидеть пару-тройку голов и интересный атакующий футбол с затяжными атаками и прорезающими оборону передачами из глубины. Поэтому в очередной раз поверю в обилие голов и ТБ 2.5», — сказала Миронова.
Экспресс с коэффициентом 6.39.
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