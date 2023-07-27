«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Михаила Поленова на встречу Кубка России

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак».
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.72.
«В первом туре именно «Спартак» и «Краснодар» показали самую яркую игру в атаке. Думаю, от их кубковой встречи тоже стоит ждать огня.
Формат Кубка сейчас предполагает открытый футбол. На групповой стадии много матчей, и нет смысла отходить от выбранного стиля. Тем более что на старте сезона все команды от матча к матчу добирают и должны становиться сильнее.
Я бы отметил и тот факт, что лидеры обеих команд хорошо готовы уже сейчас и в первом туре неплохо себя показали. Плюс у обеих команд есть скамейка, что тоже важно для поддержания темпа и класса.
Вообще для обоих клубов сезон очень важный — «Спартак» после яркого и противоречивого прошлого сезона в этом — один из претендентов на титул не по номиналу, а по классу и игре (так ли это, пока судить рано, но все предпосылки есть). А «Краснодар» после кубкового финала очень захочет сделать шаг вперёд. Команда заматерела на глазах и стала только сильнее. Потенциальная потеря Сперцяна может быть серьёзным ударом, но пока он игрок «Краснодара», и через него по-прежнему ведётся игра. Не похоже, чтобы трансферные разговоры мешали ему играть.
Подводя итог, скажу, что вариант ОЗ + ТБ 2.5 для меня выглядит убедительно. Посмотрим, что будет на поле. Болейте за своих», — сказал Поленов.
Экспресс с коэффициентом 6.39.
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