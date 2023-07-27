«Краснодар» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч группового этапа Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.00.

«Краснодар» и «Спартак» встретятся в 1-м туре Кубка России. Очень яркая вывеска. Уверен, независимо от того, какими составами сыграют команды, борьба будет до последнего.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» довольно уверенно стартовал в РПЛ на прошлых выходных. Клуб встречался с «Динамо» у него дома. В первом тайме «быки» доминировали, дважды забили. Во второй 45-минутке москвичи начали отыгрываться, но итог – 3:1. Очень приличная команда сейчас в Краснодаре.

А вот «Спартак» чуть было не провалил старт сезона. Команда встречалась с «Оренбургом» и по ходу матча даже проигрывала 1:2. Однако помогли ошибки соперника в обороне – Хлусевич сделал дубль и помог красно-белым победить со счётом 3:2.

Группа у команд не самая сложная – помимо них в квартете есть ещё «Динамо» и «Пари НН». Так что уверен, что оба коллектива рассчитывают на выход в плей-офф.

В общем, я думаю, что «Спартаку» тут будет тяжело победить. «Краснодар» — крепкий коллектив, особенно уверенно играющий у себя дома. Так что я уверен, что «быки» в этом противостоянии не уступят», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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