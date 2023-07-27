Прогноз на игру отбора Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» — АЕК

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» – АЕК.

Ставка: ТБ 2.5 мяча за 2.08.

«Торпедо-БелАЗ» – середняк белорусского чемпионата, который в прошлом сезоне занял только восьмое место в Высшей лиге. Но доверие руководства к молодому тренеру Дмитрию Молошу и точечные усиления состава привели к тому, что команда из Жодина проводит свой лучший сезон в истории – держится в тройке призёров по итогам первого круга чемпионата страны и выиграла Кубок Беларуси, победив в финале БАТЭ (2:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

К слову, БАТЭ накануне крупно уступил чемпиону Кипра в матче квалификации Лиги чемпионов – «Арис» выиграл со счётом 6:2. Этот матч показал разницу в уровнях между белорусским и кипрским чемпионатами на данный момент.

«Торпедо-БелАЗ» не может полагаться на поддержку родных трибун – матч пройдёт на нейтральном поле, в Венгрии. Проблемой для жодинцев является также длительное отсутствие игровой практики. Последний официальный матч был сыгран 6 июля. Лишь недавно автозаводцы сыграли товарищеский спарринг с командой из второго дивизиона и уступили 2:3.

АЕК в прошлом сезоне дошёл до 1/8 финала Лиги конференций и готовится к матчу в статусе фаворита. Команда из Ларнаки при подготовке к сезону одержала одну победу в четырёх товарищеских встречах, победив саудовский «Аль-Тае» (2:0). Матчи с командами из Греции, Сербии и Венгрии принесли два поражения и одну ничью.

Футболисты «Торпедо-БелАЗ» соскучились по футболу и не будут отсиживаться в обороне. Из-за того, что АЕК только готовится к сезону, можно ожидать ошибок и остроты как у тех, так и у других ворот. Поэтому поставим на тотал больше 2.5 мяча.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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