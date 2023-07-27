Прогноз на матч отбора Лиги конференций «Брюгге» – «Орхус»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Брюгге» – «Орхус».

Ставка: обе забьют за 1.88.

В прошлом сезоне «Брюгге» сделал маленькое чудо, когда вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но после чемпионата мира начал очень быстро рассыпаться. Команда сменила нескольких тренеров, но никто из них не смог спасти положение. В итоге вторая часть сезона для бельгийцев получилась провальной, более 10 лет «Брюгге» не выпадал из тройки лучших в Бельгии, а весной финишировал только четвёртым.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ронни Дейла неплохо поработал со «Стандартом» и в «Брюгге» верят, что он сможет вернуть команду на привычный уровень. Насколько быстро у него получится это сделать, уже другой вопрос. Во время предсезонной подготовки бельгийцы смотрелись неубедительно и все матчи с серьёзными соперниками проиграли.

С обороной у «Брюгге» явно проблемы и «Орхус» может этим воспользоваться. Датчане довольно результативная команда, у них нет звёзд, мало опыта, но забивают гости стабильно. Есть вероятность, что даже будучи андердогом, они смогут доставить проблемы бельгийцам и не уедут домой без гола. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 6.39.

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