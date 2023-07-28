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«Барселона» — «Реал»: дата и время товарищеского матча, кто фаворит, какие прогнозы

«Барселона» — «Реал»: дата и время товарищеского матча, кто фаворит, какие прогнозы
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30 июля состоится товарищеский матч «Барселона» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.10. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют каталонцы, сыграет коэффициент 1.24. Гол мадридцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
30 июля 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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