«Барселона» — «Реал»: дата и время товарищеского матча, кто фаворит, какие прогнозы

30 июля состоится товарищеский матч «Барселона» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.10. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют каталонцы, сыграет коэффициент 1.24. Гол мадридцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

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