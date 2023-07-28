Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.42.

Безоговорочное поражение от «Краснодара» в 1-м туре, скучная ничья и поражение в серии пенальти от «Пари НН» в Кубке России — явно не такого старта ждали болельщики московской команды. По игре к «Динамо» накопилось очень много вопросов: оборона не отличается надёжностью, впереди подводит реализация моментов. Перестройка, затеянная Личкой, пока больше запутала команду, чем принесла пользы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Крылья» очень неплохо смотрелись в матче с «Ахматом», да и с «Балтикой» в Кубке у них были хорошие моменты, но потом во втором тайме команда неожиданно развалилась. По возможностям самарцы значительно уступают сопернику, но по уровню игры, демонстрируемому на старте сезона – нет. Преимущество домашнего поля тоже должно сказаться положительно на «Крыльях».

«Динамо» пока не готово обыгрывать даже таких, не самых сильных соперников. Пусть небольшое, но преимущество у «Крыльев» всё же есть. Пока именитый соперник не набрал форму, этим нужно пользоваться. Можно обратить внимание на ставку победа «Крыльев Советов» за 2.42.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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