«Ростов» — «Зенит»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!

Сегодня, 29 июля, пройдёт матч 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит». Начало — в 20:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Валерий Карпин против Сергея Семака! Ростовчане ждут, когда ФИФА снимет запрет на регистрацию новичков, а петербуржцы на неделе потеряли Малкома, уехавшего в Саудовскую Аравию. Повлияет ли это на исход игры?

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