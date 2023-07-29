«Ростов» — «Зенит»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!
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Сегодня, 29 июля, пройдёт матч 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит». Начало — в 20:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Валерий Карпин против Сергея Семака! Ростовчане ждут, когда ФИФА снимет запрет на регистрацию новичков, а петербуржцы на неделе потеряли Малкома, уехавшего в Саудовскую Аравию. Повлияет ли это на исход игры?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Ростов» — «Зенит».
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